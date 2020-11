Malaurie BEAUGEY

Étudiante en deuxième année de Master de Traitement de l'Information, Linguistique et Traduction (TILT) à l'Université de Toulon, je suis actuellement à la recherche d'un stage dans le domaine de la traduction.



Titulaire d'une licence en Langues Étrangères Appliquées, Parcours Anglais Espagnol (LEA) obtenue à l'Université de Toulon, j'ai pu, au cours de cette licence, effectuer un stage de deux mois à Londres dans une Librairie Oxfam. Grâce à ce stage et au contact constant avec des anglophones, j'ai amélioré mon niveau d'anglais et ma connaissance de la culture londonienne.

Ma passion pour les langues s'est révélée dès le lycée où j'ai fait le choix, dès la seconde, de choisir une troisième langue vivante que j'ai pu pratiquer pendant 2 ans donc au lycée, puis encore 2 ans en licence et 2 ans en master.



Un stage en traduction serait pour moi l'occasion de développer de nouvelles compétences professionnelles en relation avec ma formation.