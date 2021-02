Boualem BOULARES

Expertise et gestion de projets techniques autour des produits Middleware et Bigdata

Maintien en conditions opérationnelles des applications métiers et des plateformes techniques hadoop et autres

Automatisation des déploiements et des installations des produits et applications (hadoop/tibco v5/v6/tomcat)

Planification et mise en place des projets de migrations applicatives autour du Middleware:



- Tibco BW 6.3.1 vers 6.3.4 (Architecture, Installation, Déploiement, Support)

- Tibco BW 5.9 vers 5.13 (industrialisation, configuration, exploitation, documentation)

- MQSeries v7 vers V8

- Tomcat v5 et v6 vers v7 et v8

- Websphere V7 vers V8.5.5

- TXSeries V7 vers V8

- CTG V7 vers V9

- JAVA v5 et v6 vers v7 et v8



Mise en place des alertes et développement des scripts de monitoring (Nagios)

Configuration et Mise en place des tableaux de bords de données avec Splunk.



DevOps: saltStack, Ansible, CA Release Automation, jenkins, nexus



Étude de faisabilité et définition d'architecture:

- Proposition d'architectures

- Étude de Faisabilité (POC, Tests, UAT, etc...)

- Suivi des actions correctives et préventives



Documentation Technique: DAT, Procédures, alertes et reporting des actions et interventions.



Itil:

Gestion des changements

Gestion des incidents

Gestion des problèmes

Audit, analyse d'impact, planification, implémentation, Amélioration continue



Environnement technique: WAS 7, 8.5 - WebSphere MQSeries, CTG 7,9 - ESB Tibco Business Works 5,6 -CICS TXSeries - Microfocus Enterprise Server – Apache, Ajp, Ohs, Ihs, Tomcat, Kerberos, sso - Ldap - Linux RedHat 5.9, AIX 6.1, 7 - Windows 2008/2012 R2 - Hsm - DataPower



Mes compétences :

WebSphere

WebLogic

MySql

JBoss

Shell script

Tomcat

Enterprise Service Bus

ODI

WebLogic Enterprise Application Server

Java

IBM WebSphere

Oracle

AIX UNIX

Linux

Enterprise Java Beans

Apache WEB Server

WebSphere MQ

Sun Solaris

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 2003 Server

LDAP

Java Server Pages

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

HP-UX

UNIX

UML/OMT

Tuxedo

Rational ClearCase

Perl Programming

ORACLE WebLogic

Netegrity SiteMinder

JDBC

XML

TIBCO iProcess Suite

Service Oriented Architecture

SQL

PostgreSQL

Oracle BI EE

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows

Microsoft Internet Information Server

Java Virtual Machine

Java Servlets

IBM Hardware

Audit

la maintenance

capacity planning

XSL

Web Services

WSDL

Visual Age EE

Thunderhead

Sybase

Shell

Secure Socket Layer

Rweb

Patrol

Oracle PL/SQL

Oracle 9

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT 4.x

Microsoft Visio

Microsoft Project

Linux Red Hat

Linux Debian

IBM Visual Age

HP OpenView

GTP

DEC Alpha Hardware

DB2

CVS

C Programming Language

BusinessObjects Web Intelligenc