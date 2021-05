Madame, monsieur, Mlle.

C’est avec le plus vif intérêt et ma force motivation que je me permets de vous proposé mes services pour un poste de responsabilité dans votre aimable société.

J’ai 46 ans, niveau BAC diplôme électromécanique ITA Er-Rachidia, j’ai acquis une expérience de 23 ans.



Mes compétences :

La ponctualité, la persévérance, la volante et le