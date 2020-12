Bourhane CISSÉ (CISSE)

Titulaire d'un Master 2 professionnel en Informatique Décisionnelle et Statistique, je dispose d'une double compétence dans le cadre de la valorisation des données massives et variées.



J'interviens sur:

- l'intégration dans le processus d'ETL,

- la conception et la modélisation (modele étoile, flocon de neige et de constellation),

- l'analyse (Reporting, data mining).



Aujourd'hui mes compétences me permettent d'occuper le poste Analyste Business Intelligence/Analyste Data Scientist.



Mes compétences :

Logiciel: SAS, R, SPAD, STATA, SPSS, TANAGRA

Ciblage marketing, études de satisfaction client

Statistique: Data Mining, Big data, Clustering

Business Objects, Qlikview, Microsoft Excel, SQL