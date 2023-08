Brahim AITBAHA

Depuis sa première mission dans notre société de service, il y a maintenant trois ans, Brahim a démontré ses capacités d’assimilation et production de livrables tels que :

- Spécifications techniques et fonctionnelles, développement , recette.

- Guides d’exploitations.

- Formation Utilisateurs ...



La qualité ainsi que son volume de travail contribuent clairement à la croissance de nos activités.Compétences techniques et capacité de travail sont des atouts pour Brahim mais pas les seuls, d’une nature posée et réfléchie il fait preuve d’une capacité d’adaptation très appréciable dans un collectif.



Sens du relationnel, esprit d'équipe, sens de l'organisation, rigueur, dynamisme, force de proposition, disponibilité, mobilité sont les atouts pour mener à bien les futures missions confiées.



"Le succès dans la vie ne peut pas être atteint si ce n'est à travers un effort coopératif, harmonieux et pacifique. Il ne peut non plus être atteint seul ou indépendamment." (Napoleon HILL)



Mes compétences :

Conception

Conception orientée objet

Frameworks

HTML

JAVA

Javascript

Linux

Merise

Methodes

Microsoft Dos

Microsoft SQL

Oracle

Oracle 8

Pascal

PL SQL

PRO C

Pro*C

SGBD

Shell

Systèmes UNIX

TCL

UNIX

VBA