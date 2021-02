15 années de pratique et d’expérience ont mené, Brahim Djakour, au carrefour de deux compétences.

- Gestion et encadrement de projet

- Conseil et assistance à la maitrise d’ouvrage



Ancien intégrateur, puis consultant en SSII, il apporte sa forte expérience de la réalisation et du pilotage de projets fonctionnels et techniques, dans les domaines de la Relation Client.



Depuis 2009, Consultant Manager en Transformation Relation Client, son expérience professionnelle lui permet d’être sollicité dans le cadre de projets dont les enjeux sont :

- L’élaboration du schéma directeur Relation Client pour plus de performance, innovation, et création de valeur

- L’alignement de la Relation Client avec les objectifs stratégiques de l’entreprise

- L’évolution d’organisation pour une meilleure utilisation des savoir-faire dans l’entreprise

- L’optimisation des parcours clients cross-canal et intégration de nouveaux canaux Relation Client



Sa double expérience professionnelle lui permet d’aborder à la fois les enjeux stratégiques, économiques, fonctionnels et techniques.



Ses fonctions en tant que Manager, au-delà des interventions en production, sont le développement du portefeuille clients et l’accompagnement/suivie de la monté en compétence des consultants de son équipe.



Ses atouts différenciateurs :

- La compréhension du métier de l’entreprise et de ses attentes

- La capacité à transposer une situation et des objectifs globaux en un plan d’action concret

- Une expertise méthodologique combinée à des retours d’expérience opérationnelle

- Un sens fort de la responsabilité et de l’engagement de résultat dans la réalisation des missions

- Le respect des engagements pris

- Un attachement à l’animation, mobilisation et motivation de son équipe



Mes compétences :

Organisation

ITIL

Service Desk

Consultant

Relation client

Maîtrise d'ouvrage

Service Client

CRM

Téléphonie

Intégration