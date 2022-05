Bonjour,



Dans le cadre de mes missions au sein du groupe AXA, j’ai la responsabilité du développement du réseau AXA Prévoyance & Patrimoine sur la Région Parisienne.

Je travaille avec 26 Agents Généraux spécialisés dans la Protection Sociale et la Gestion Patrimoniale et je recherche de nouveaux candidats pour créer un Cabinet Indépendant sur Paris et sa banlieue.



N’hésitez surtout pas à me contacter ou à communiquer directement mes coordonnées aux personnes de votre entourage qui souhaiteraient donner un nouvel élan à leur carrière professionnelle :



- en devenant profession libérale,

- en s’adossant à un groupe de dimension internationale,

- en développant une activité large, enrichissante et pérenne.



Soyez assuré que je rencontrerai personnellement chacun des candidats lors d’un entretien personnel.



D’ores et déjà, je souhaite porter à votre connaissance quelques informations importantes :



- Une expérience de 5 ans minimum, idéalement à dominante commerciale ou financière, est requise.

- La formation initiale rémunérée délivre un diplôme de niveau II reconnu par l’état (licence/maîtrise),

- Aucun capital – ou endettement – n’est nécessaire,

- Une aide financière de développement est allouée pendant 4 ans.



Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.



Cordialement.





Brahim Maghza

Inspecteur Commercial

Réseau des Agents Généraux Prévoyance & Patrimoine

AXA FRANCE



9 boulevard des Bouvets

92000 Nanterre

Portable : 06 08 90 84 85

E-mail : brahim.maghza@axa.fr





PS : si l’une de vos connaissances souhaite envisager cette opportunité dans une autre région, sachez que grâce à vous, elle recevra le même accueil personnalisé auprès de mon homologue à qui j’aurais transmis ses coordonnées.



+ d'infos sur : http://carrieres.axa.fr/Agent-Prevoyance.aspx



Mes compétences :

Assurance de Personne

Vente

Assurance Vie

Banque

Assurance

Création d'entreprise

Finance