Brahim MOUMNI

Depuis plus de 14 ans au sein de la Direction Des Systèmes d’Information de PSA Peugeot Citroën, mon poste a fait preuve d’évolution puisqu’à plusieurs reprises, il m’a été confié dans leur intégralité des projets, que j’ai su gérer de façon autonome ou en équipe, en tant que membre (AMOA) comme en tant que chef de projet.



Cette expérience a mis en exergue les qualités nécessaires à l’aboutissement de tels projets que sont l’écoute, la communication, la rigueur et l’organisation. Mes aptitudes à la gestion et à la motivation de l’équipe ont été mises en application et c’est ainsi avec plaisir et professionnalisme que nous avons réussi à mener à bien ensemble nos objectifs.

Il est maintenant temps pour moi de découvrir d’autres domaine d’activités et de relever de nouveaux défis .





Mes compétences :

Gestion de projet

Animation de réunions

Travail en équipe

AMOA

Méthode agile