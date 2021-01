Bretagne Télé webtélé régionale, by TV Quiberon 24/7

http://www.bretagne-tele.fr



Bretagne Télé réalise ses reportages avec le meme matériel que celui utilisé par les grandes chaines de télévision, caméras Panasonic P2 et unité portable de montage Final Cut pro 7 ( avec licence )



Les sujets de Bretagne Télé sont disponibles sur les plateformes Youtube, Dailymotion et Vimeo .



Bretagne Télé ne diffuse pas de publicité locale ou nationale, ne réalise pas de films promotionnels ou de clips, ne propose pas de materiel à la location ou à la vente .



Le travail du son est tres important sur Bretagne Télé, en reportage souvent nous utilisons le microphone gris bien connu des telespectateurs, le celebre Lem Do21b, ou un MD46 Sennheiser, nos caméras sont équipées de microphones canon Neumann KMR 81i.







TV Quiberon 24/7 dispose de décrochages spécifiques dans les iles du Ponant, sous la dénomination TV Belle-ile en mer 24/7 ,Ile de Houat TV, Ile de Hoedic TV , Ile aux Moines TV, Ile d'Arz TV et TV Ile de Groix



http://www.belle-ile.tv

http://www.houat.tv

http://hoedic.tv





TV Quiberon 24/7 dispose de décrochages spécifiques dans les villes de Vannes, Lorient, Auray, Carnac, Etel, Pontivy, Dinan Malestroit, Ploermel, La Baule, Rennes,Nantes et Brest



http://www.la-baule.tv

https://bretagne-tele.fr/tag/ploermel

https://bretagne-tele.fr/tag/dinan

https://bretagne-tele.fr/tag/dinard

https://bretagne-tele.fr/tag/etel

https://bretagne-tele.fr/tag/vannes

https://bretagne-tele.fr/tag/auray

https://bretagne-tele.fr/tag/lorient

https://bretagne-tele.fr/tag/rennes

https://bretagne-tele.fr/tag/nantes

https://bretagne-tele.fr/tag/brest







TV Quiberon 24/7 est presente à Paris pour offrir des images iodées avec Paris Bretagne Télé



https://bretagne-tele.fr/tag/paris





QUIBERON 24 Television propose des reportages à destination d'un public international



http://www.quiberon24television.com

http://www.quiberontv.com





TV Quiberon 24/7 dispose de deux chaines webtv spécialisées dans les sports de glisse au Pays Basque , Euskadi Surf TV et Euskadi Bodyboard TV



https://euskadi-surf.tv

https://euskadi-surf.tv/bodyboard



Des decrochages de Euskadi Surf TV sont mis en ligne en Espagne à Bilbao, Mundaka, Zarautz et Donostia San-Sebastian, en Principauté d'Andorre et dans la Principauté de Monaco



https://euskadi-surf.tv/andorra

https://.euskadi-surf.tv/tag/bilbao

https://euskadi-surf.tv/tag/mundaka

https://euskadi-surf.tv/tag/zarautz

https://euskadi-surf.tv/tag/donostia





Bordeaux Surf TV s'adresse à un public amateur de glisse à Bordeaux

https://euskadi-surf.tv/tag/bordeaux



Montalivet Surf TV s'adresse à un public amateur de glisse à Montalivet

http://www.montalivet.tv



Hossegor Landes Surf TV s'adresse à un public amateur de glisse à Hossegor

https://euskadi-surf.tv/tag/hossegor



Lacanau Océan Surf TV s'adresse à un public amateur de glisse à Lacanau

https://euskadi-surf.tv/tag/lacanau-ocean



Orthez Béarn TV s'adresse à un public amateur d'histoire et de reportages

https://euskadi-surf.tv/tag/orthez





Tous nos sujets sont réalisés par un journaliste titulaire de la carte CCIJP , TV Quiberon 24/7 ne prend pas de stagiare, ni de collaborateurs exterieurs.









montage: station Final Cut Pro 10 mobile sur MacBook Pro ( avec licence )



Mes compétences :

Webtv

Presse

Broadcasting