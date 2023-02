Briac TRÉBERT

Journaliste depuis 2001, jai travaillé pour le groupe Sipa-Ouest-France et Le Parisien/Aujourdhui en France.

Jai débuté comme rédacteur, puis évolué comme rédacteur en chef et chef de projet.

Au Parisien entre 2016 et 2021 joccupais le poste de chef du service audience et engagement (réseaux sociaux et newsletters notamment).

Jai obtenu le premier prix de la fondation Varenne et plusieurs fois le prix René Pléven en Bretagne.

Je suis actuellement journaliste pour le groupe Sipa-Ouest-France



Mes compétences :

Community management

Journalisme en ligne

Journalisme

Management