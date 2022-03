Bonjour, je m'appelle Brice SCHAFF, j'ai 27 ans et je suis natif de Hyères dans le Var (83)

Je suis passionné de mode et je suis actuellement Team Leader chez Citadium (Prêt-à-porter Streetwear, accessoires & Sneakers)

J'aime le contact avec les clients, la polyvalence et le travail en équipe et j'ai pour objectif d'acquérir un poste de Responsable de boutique.

Enfin, je suis également passionné par la musique, notamment le chant.



Mes compétences :

Merchandising

Gestion des ressources humaines

Marketing/ communication

Logiciels informatiques

Analyse de données (KPI)

Conduite de projet

Accueil/ Conseil/ Vente

Caisse enregistreuse

Management

Gestion des stocks et approvisionnement