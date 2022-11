Brice SECRETAIN

Actuellement en poste au sein de la société Topbiz. Une société de services et de solutions informatique. La société basé à Dax est leader sur les Landes.



J'accompagne les entreprises dans leur développement en mettant mes competences informatique et télécom à leur service.



En m'appuyant sur de solide bases commerciales je me joints systematiquement à mes collègues technicien pour vous proposer la meilleur solution à vos besoins en matiere de standart téléphonique, parc informatique, architecture réseaux mais aussi solution de télécomunication à travers le groupe SFR-Numéricable et Orange.



De nombreuses entreprises de renomé régionale me recommande chaleureusement.

Mon assiduité et ma volonté du travail bien fait me permette d'être très réactif.



Ma motivation première est de voir l'évolution des entreprises que j'accompagne à travers mes solutions télécom et informatique.



L'actualité du moment, la mise en reseau de 8 laboratoire à Capbreton grace à des fibres 50 Mo dédiées.



Et une fibre 100 Mo en coeur de reseau.





Mon activité annuelle en quelques chiffres :



Plus de 350 lignes mobile en service

Plus de 160 T0 vendu

18 SDSL installés

8 fibres déployées



10 systèmes informatique haute disponibilité



Et de nombreuses solution de maintenance et d'infogérance.



Je travaille uniquement sur recommandation de mes clients ce qui est une preuve de satisfaction de franchise et du sérieux de mon travail.



Je reste à votre disposition pour tout renseignement.



Brice SÉCRETAIN

06 27 94 14 16



Mes compétences :

Négociation commerciale

Étude de marché

Organisation du travail

Vente B2B

Téléphonie

Prospection

Formation

Télécommunications

Acheteur