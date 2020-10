Chargé d'Affaires depuis plus de 20 ans, je suis passionné par mon métier. Les offres commerciales, la relation client, la technique (bureau d'études), la gestion d'affaires, les achats, la production, le transit, la réalisation de chantier, la finance, l'international... , il y a de tout dans ce métier très intéressant, qui exige de l'organisation, de la rigueur et de l'autonomie.



Quelque soit l'environnement., j'ai pu constater que le cœur du métier reste toujours identique :j'ai commencé dans les ascenseurs, puis dans la THT (200kV), ensuite un détour dans le BT (Eclairage Public et Bâtiment), et après dans la MT (20kV/60kV).



Toujours prêt à me lancer d'autres défis et découvrir de nouveaux environnements...!!!

http://fr.linkedin.com/pub/brieuc-treguier/25/b1a/b28/



Mes compétences :

Gestion

Responsabilité

Chef de projets

Industrie

Chargé d'affaires

Rigueur

Ingénieur d'affaires

Energie

Autonomie

Commercial