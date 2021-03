Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Actuellement en première année du cycle ingénieur, je suis passionné par les nouvelles technologies.

J'ai à coeur de mettre à profit et de développer mes compétences dans les domaines du numérique, de l'amélioration continue ou de la gestion de production.



Désireux d'en apprendre plus sur les autres, je suis ouvert à toute discussion.



Lien Linkedin : linkedin.com/in/brieucveyrat-ingenieur