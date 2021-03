CARTERIE ARTISANALE

Faire-part - Invitation - Carte de Voeux

Enveloppes « BANANE » (fibres de bananiers)

Enveloppes et cartes avec ornements naturels

Boîtes à bonbons - Boîtes à dragée

ARTISANAT DART - FABRICATION



Brigitte DUFOUR, Styliste-modéliste de formation (Ecole MJM Paris X) et après un vécu professionnel parisien dune dizaine dannée dans le secteur de la mode (créateurs; Bureau détudes) retrouve son île natale en mars 2001 « mon amour pour la nature ma conduite à travailler à partir de fibres végétales locales ».



En 2002, le désire de création dentreprise se fait ressentir et lidée de la carterie fut une heureuse coïncidence, car sa première carte fut créée pour lanniversaire dun ami qui eu un succès immédiat auprès des convives. Voyant lopportunité qui soffrait de faire profiter de ses créations au plus grand nombre, elle décida de la concrétiser en créant une structure. Evoluer dans celle-ci lui permet de mettre en pratique son expérience et vécu artistique et esthétique, mais aussi de contribuer au développement économique et touristique de la Martinique en offrant un produit nouveau.



Après plusieurs stages daide à la création dentreprise, étude de marché, formation à la gestion de structure artisanale, « Enveloppe » Moi ! fut immatriculée à la Chambre de Métiers et de lArtisanat en novembre 2004.

Dès décembre 2004, « Enveloppe » Moi ! participe au Salon de lArtisanat organisé par la CMA sur le site de la Ferme Perrine et les produits rencontrèrent un vif succès auprès du public.



Située en plein coeur de la capitale Fort de France « Enveloppe » Moi ! est une petite entreprise de fabrication et vente de produits de carterie fantaisie avec une spécialisation de produits réalisés à partir de fibres de bananiers, de végétaux de la flore locale : chacha Nain, raisinier, algues marines et du sable coloré



Bien que son activité principale soit la carterie fantaisie, à celle-ci sajoutent dautres productions telles : boîtes à bonbons/ dragées, porte-menus, albums photos, plan de table, marque-place



Mes compétences :

Brevet de de maîtrise/Encadrant ent. artisanale

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator