Brigitte LECHIFFRE

E-mail : brigitte.lechiffre2@orange.fr



Expérimentée dans la vente et le business development de produits techniques, je suis passionnée par les projets, échanges et négociations avec des grands comptes dans un environnement multiculturel.

Mon expérience professionnelle majeure est auprès des acteurs de l'Industrie Pharmaceutiques (Moyens et Grands Comptes), des Equipementiers pharmaceutiques et des Fabricants de divers composants et packagings pharmaceutiques.



Ces 4 dernières années, en tant que commercial pour le compte d'une société de représentation, je suis engagée dans la vente de produits chimiques et de machines de production dans le process du caoutchouc pour le compte de fabricants européens.





Mes compétences :

Vente

Export

Développement commercial

Pharmacie industrielle

Medical Device

Négociation

Formation

Communication

Commerce international

Marketing

Adaptabilité

Packaging

Expertise technique