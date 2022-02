Brigitte MAURY

Tout au long de mon parcours professionnel, j'ai acquis des compétences en secrétariat et en comptabilité dans des domaines d'activités très divers, la formation professionnelle, le secteur de l'aide à domicile, le commerce. Totalement à l'opposé les unes des autres j'ai apprécié chaque expérience car les challenges étaient tous bien différents mais avec un lien commun, le contact humain.













COMPETENCES PROFESSIONNELLES

Accueil physique, filtrage téléphonique, gestion du courrier et des mails

Contrôle, gestion et saisie des comptes annuels des sociétés, délivrance d'actes, de kbis

Saisies et mise en page de tous types de documents

Organisation rendez vous et déplacements des cadres

Saisies des comptes-rendus de réunion, publipostage, mailing commercial, statistiques et graphiques, restructuration de divers logiciels

Ressources Humaines : Gestion plannings salariés, saisie et contrôle des notes de frais et des heures supplémentaires, des congés payés, suivi des candidatures et de l'agenda des chargés de recrutement, préparation de la paie



Accueil des stagiaires, gestion administrative des stages en entreprise, collaboration avec Pole emploi, les Missions locales, facturation des formations, contrôle des tests de sélections avant les entrées en formation.

Elaboration de plaquettes commerciales, statistiques

Conseils et vente, gestion des stocks, négociation fournisseurs

Commandes et suivi de commandes, remises bancaires, responsabilité de la caisse

Comptabilité : Devis, facturation, pointage comptes clients et fournisseurs, suivi règlements clients et relance,préparation bilan, compte de résultat, rapprochement bancaire, plan de trésorerie, chiffrage inventaires





APTITUDES PROFESSIONNELLES

___________________________



Bon relationnel, capacité d’adaptation, rigueur, organisation, discrétion, ponctualité



Mes compétences :

Secrétariat