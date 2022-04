Brigitte MOINOT

Apres avoir travaillé pendant plus de 25 ans dans l'informatique. Je suis devenue secrétaire comptable dans un organisme d'inspection viticole.



Pour progresser dans ma recherche d'emploi et mon parcours professionnel, et d'améliorer mes compétences je ai suivi une formation COMPTABLE de 420 h (Synertec).



J'ai trouvé deux postes de secrétaire comptable à mi temps dans le secteur viti-vinicole. J'aimerais trouver un seul poste à temps complet. Je suis disponible avec un préavis d'un mois et étudie toutes les propositions dans la région libournaise.



Mes compétences :

Informatique de gestion

Comptabilité

Paie

Gestion commerciale

Secrétariat

Logiciels bureautique confirmés