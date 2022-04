Brigitte NARVOR

J’interviens depuis plusieurs années dans des IUFM (2003 Grenoble puis 2007 Lyon) et j’ai fait évoluer mon expertise d’enseignant de technologie vers formatrice TICE en IUFM, puis vers la FOAD et le pilotage de dispositifs.

J’ai exercé des missions d'expertise à mi-temps auprès de la Sous-Direction des Technologies d’Information et de Communication (SDTICE) au Ministère de l’Enseignement Supérieur et la Recherche (Pairform@nce et coordination nationale sur la mise en place du C2i2e).

J’ai tout le long de ma vie professionnelle essayé d’agrandir mon champ de compétences en diversifiant mes expériences et en assurant une veille, soit en participant à des colloques, séminaires, universités d’été mais aussi en continuant à me former



Mes compétences :

C2i2e

Formatrice TICE

FOAD / e learning

Plateforme collaborative

Tutorat d'étudiants

Formation de formateurs