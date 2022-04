Brigitte NELSON

Titulaire d'un diplôme d'éducateur de jeunes enfants et d'un diplôme d'éducateur spécialisé, mon parcours profesionnel m'a, dans un premier temps, dirigée auprès de jeunes polyhandicapés puis auprès d'adultes en reconversion professionnelle.

Ces 10 dernières années je me suis orientée vers le milieu de la surdité.

Dans ce cadre là, j'ai participé à la mise en place de projets personnalisés, au sein d'équipes pluridisciplinaires, pour des enfants et adultes sourds en intégration dans le milieu ordinaire (scolaire et professionnel)J'ai développé des compétences dans l'accompagnement de ces personnes, avec des bases en Langue des Signes Française (LSF) et une bonne maîtrise de la Langue Française Parlée Complétée (LPC). Ayant perdu mon emploi suite à la mise en liquidation judiciaire de mon entreprise en août 2008, j'ai recréé avec quelques unes de mes collègues une association pour poursuivre une partie de notre activité auprès des enfants sourds.

Je cherche aujourd'hui à compléter mon temps de travail par un emploi auprès d'enfants, dans le domaine de l'éducation spécialisée.



Mes compétences :

Accompagnement

Codeur

Communication

Éducateur

Education

Education spécialisée

Intégration

LPC

LSF