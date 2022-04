Brigitte NEVEU-DÉROTRIE

Conseil et accompagnement des PME&PMI, services B to B, entreprises innovantes :

- Mettre en lumière votre entreprise : structurer votre communication, révéler votre expertise, mettre en oeuvre votre plan d'actions.

- Accompagnement des équipes vers l'autonomie, grâce à des ateliers et formations personnalisés (Communication digitale et réseaux sociaux, positionnement et image de marque, argumentaire commercial, plan de communication).



Anime le club marketing Audencia Alumni.



Parcours professionnel en agences de publicité et d'identité visuelle.

Expérience acquise sur des budgets variés et complexes auprès de grandes marques telles que Grand Marnier, Legrand, Jardiland...



Références : Les Journaux Officiels, Leclerc, Alcara, Berlitz, Blayfoldex, CSC Yannick Noah, Davoise, Senior Compagnie, groupe Imalliance, Satistème, Syvalom.



Mes compétences :

Argumentaire

Calligraphie

Charte graphique

Commercial

Communication

Design

Design web

Développement

Développement durable

Internet

Marketing

Photographie

PME

PMI

Presse

Publicité

Rédaction

Relations Presse

Site internet

Web

Web design

Web marketing

Webmarketing

Chaîne graphique