Brigitte NJIKEUNTCHI

Je suis esthétienne et coach de bien-être, je gère mon entreprise depuis 3ans, mon parcours professionnel, mes connaissances , compétences et mon origine me permettent d'apporter une détente , l'harmonie du corps et l'esprit à la personne dans mon institut ,lieu calme, un havre de paix un véritable pause détente sans oublier les soins de beauté.



Mes compétences :

Ecoute