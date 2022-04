Brigitte NODON

Thérapeute libre et libérée. J'utilise la bienveillance, l'humanité et l'amour. Egalement : la sophrologie, l'EMDR, l'hypnose, l'analyse psychosomatique, la psycho éducation et bien d'autres "outils". Formatrice en développement personnel, outils de stabilisation émotionnelle et autres. J'aide les êtres humains à accéder, voire découvrir leurs potentiels, et selon les cas, je les aide à accomplir leur transmutation intérieure. Chacun est libre de son niveau de libération, comme dans l'Alchimie...oeuvre au noir, au blanc ou au rouge.

Installée depuis 17 ans, je pratique l'EMDR depuis, technique ET thérapie, qui est pour moi LA Technique qui permet de se libérer le plus efficacement (et relativement rapidement) de ses traumas et croyances limitantes.