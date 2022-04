Brigitte NOELLE

Artiste-peintre autodidacte,j'ai un atelier-galerie de peinture à Mandelieu la napoule (alpes-maritimes)ou je propose des cours d'initiation à l'aquarelle pour adultes et enfants.

Je suis à la recherche d'une galerie ou d'un agent susceptible d'etre interessé par mon travail.Mes principales inspirations sont la Bretagne que je peint à l'huile au couteau dans un style expressionniste avec une touche d'abstrait pour le réve,je cherche à me rapprocher le plus possible de l'abstraction,tout en désirant garder une trame figurative,mes peintres préferés sont William Turner,zao woo ki,cao bei an.

Et puis j'ai découvert l'aquarelle et le travail de l'eau source inépuisable de créativité par le jeu des couleurs et de la fluidité par son interférence permet un travail instinctif en perpétuel mutation.

L'aquarelle me permet d'aborder l'huile d'une maniére différente et d'essayer de me rapprocher de cette abstraction si difficile à obtenir.



