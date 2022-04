Brigitte Oger, est Maître de Conférences honoraire à l’IAE de Paris (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), chercheur au Gregor. Elle a publié des ouvrages et des articles dans des revues internationales. Ses recherches récentes portent sur la mesure de la performance. Elle assure des séminaires de formation pour cadres en management comptable, pilotage de la performance dans plusieurs pays d’Europe, d’Asie, d’Afrique. Professeur invité à UT Austin Texas, GSU Atlanta Georgia, Université Galatasaray Turquie, Université des sciences Tokyo, Université Meiji Tokyo…

Parmi les publications récentes :

B.Oger (2015), « How to measure human capital developments ? Some tracks for reflections », ASEM, Chisinau

S.Lefrancq, B.Oger (2014), « Lire les états financiers », ouvrage publié aux PUF

C.Lau, B.Oger (2012), « Behavioral effects of fairness in performance measurement and evaluation systems:Empirical evidence from France », Advances in International Accounting