Brigitte PECOUT -ESTRAGUES

Comme une vie ne suffit pas pour réaliser ses rêves, j'ai décidé d'essayer dans réaliser quelques-uns sans plus attendre.

Après 20 ans d'informatique, me voilà esthéticienne à domicile. J'ai préparé et obtenu mon diplôme d'esthéticienne en 2008.

J'ai développé des compétences de soins de corps et du visage.



Manucure et Beauté des pieds. Epilations et modelage.



Maquillage mariée



Mes compétences :

Beauté

Cosmétique

Estheticienne

Esthetique

Manucure

Maquillage

Massage

Salon

Soins du corps

Soins du visage