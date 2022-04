Brigitte PELLETIER

Directrice CDDM

Responsable d'une équipe de 11 personnes, direction technique, gestion administrative et financière de la structure.

Relations avec les adhérents et les administrateurs, les organisations de producteurs, les structures agricoles départementales et régionales, les sociétés privées (semences, fertilisants et matières organiques, protection des cultures, matériel, etc.).





- Animatrice ARELPAL: Association Régionale d'Expérimentation Légumières des Pays de la Loire

Elaboration et coordination technique et financière du programme d'expérimentation légumes et muguet, en agriculture biologique et conventionnelle. Diffusion et vulgarisation des résultats.

Représentante de la filière légumière régionale auprès des instances nationales et régionales (France Agrimer-DRAAF, Conseil Régional , Chambre régionale d'agriculture, SRAL, ONEMA)

Rédaction et montage des dossiers pour les demandes de financement auprès des financeurs publiques et privés jusqu'à l'élaboration des dossiers justificatifs techniques et financiers.

Animation de groupe de travail. Participation aux groupes de travail régionaux et nationaux.

Relations avec les élus professionnels, les techniciens et ingénieurs des différentes structures, les directeurs et qualiticiens des groupements, les maraîchers et agriculteurs agrobiologistes et conventionnels



Mes compétences :

Conseil technique

Expérimentation