Brigitte PELLOIE

Mon expérience professionnelle porte sur le management d'équipes (consultants, chefs de projets et architectes) et sur la Direction de Projets Grands Comptes (environnements Constructeur puis Editeur, d'implantation mondiale)



J’ai exercé ces fonctions de Management et de Direction de Projets avec une rigueur constante quant à la profitabilité prévisionnelle et réelle des projets, la juste négociation contractuelle, juridique et financière des contrats, et la qualité des projets réalisés chez les clients.



Mon expérience porte plus particulièrement sur des projets de gestion des infrastructures (mise en oeuvre et automatisation de processus ITIL, ex: Service Desk) et des projets de changement d'architecture et de déploiement industriel (matériel et logiciel) sur des organisations multi-sites (ex: réseaux d'agences bancaires)



Mon parcours professionnel m'a également apporté l'expérience du travail collaboratif en environnement international.



Mes compétences :

Audit

Banque

Gestion centre de profit

Gouvernance

Infrastructure

ITIL

Management

Management projet

Méthodologie

MOE

Organisation

Processus Itil

Servicedesk