Brigitte PERCHERON

 A la suite d'un CDD de contrôleuse qualité , un recrutement pour un nouveau poste d'interface Qualité Client a été mis en place, j'ai postulé pour ce poste, sélectionnée pour passer des tests dans un cabinet de recrutement.

 le résultat des tests concluant, j'ai intégré POCHET DU COURVAL en 2008 :



CHARGE QUALITE CLIENT



 Ma mission :

Interlocuteur Qualité Client pour les comptes : CHANEL,CARTIER, LALIQUE,COVERPLA, CREED, BY KILIAN et tous les clients des standards POCHET DU COURVAL

 Suivi du projet lancement en coordination avec le pilote et le bureau d'étude dans sa phase échantillonnage jusqu'a la vie série.

 Pilote AMDEC ( analyse de risque)

 Animation réunion réclamation avec suivi des actions, tableau pilotage des actions

 Participation au groupe de travail pour l'amélioration continue.







COORDINATRICE QUALITE CLIENT



 Ma mission:

 Interlocuteur Qualité Client pour les comptes: CHANEL,CARTIER, LALIQUE,COVERPLA,CREED,BY KILIAN et tous les clients des standards POCHET DU COURVAL.

 Gestion des incidents qualité : suivi administratif, négociation client, coordination des actions curatives, animation avec la qualité atelier des analyses de causes et plans d’actions.

 Réalisation de bilans qualité chez les Clients.,

 Pilotage des indicateurs qualité par client (suivi, analyses, …)

 Gestion de l'équipe de contrôleuses ( déplacement chez les clients) pour répondre le plus rapidement possible à leurs besoins.



 Pour compléter mes divers emplois, un résumé ma carrière.



CONTROLEUSE QUALITE



 Verre nu, dimensionnnel,décor, pistolettage, sablage,

 Vérification de conformité des produits selon les normes client

 Test de tenue encres, laquage, des vernis selon cahier des charges du client



RESPONSABLE D'ATELIER SOUS -TRAITANCE RETRIAGE FLACONNAGE



 Encadrer une équipe de 50 personnes, former et veiller à sa compétence

 Respecter le planning, assurer le suivi de la production

 Gérer la gestion de l'approvisionnement de l'atelier

 Appliquer faire appliquer les consignes (qualité et sécurité et règlement intérieur)

 Veiller au maintien en conformité de l’outil de production et aux locaux

 Etre à l’écoute, disponible, flexible et assertif.



CHEF D'EQUIPE EN CONFECTION



 Encadrer une équipe de 20 personnes

 Mettre mon savoir faire au service du personnel, distribuer le travail selon les opérations, contrôler la qualité, optimiser la production.



Mes compétences :

MES

Perfectionniste

Qualité

Réactivité

Rigueur