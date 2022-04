Brigitte PERILLIE

Elue au Conseil général de l'Isère, de 2001 à 2015, sur le canton de Vif et à la commune de Vif. j'étais, au département Vice-présidente, déléguée à la protection de l'enfance et la famille, l'égalité femme-homme et la lutte contre les discriminations;

sur le plan militant, je suis engagée de façon active dans le mouvement féministe depuis 1990, notamment sur le thème de la parité femme-homme dans la vie politique.

Je préside l'association des femmes élues de l'Isère (AFEI) depuis 2007. l'AFEI est membre du réseau national "Elles Aussi".

j'exerce depuis peu les fonctions de consultante en politiques sociales locales.



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Démocratie participative

Lutte contre les discriminations

Egalité femme-homme

Diagnostic social

Diagnostic de territoire