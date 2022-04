Sylvain PERILLIER

Nous sommes une entreprise de père en fils depuis quatre générations spécialisé dans la rénovation d'appartements et dans l'agencement de magasins.

Nous intervenons sur les travaux de menuiserie agencement, ébénisterie restauration de meubles tous styles, fabrication et vente de cuisine et salle de bain, pose et ponçage de parquet avec tous types de finitions. Nous intervenons également dans la pose de cloisons sèches et faux plafonds et pour tous travaux de peinture et revêtements de sols et murs.