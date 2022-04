Brigitte PERRET

La formation tout au long de sa vie... Un principe appliqué !

Un parcours riche d'expertises variées dans le domaine scientifique (25 ans au sein du centre de recherche des Brasseries Kronenbourg à Strasbourg) :

* Expertise analytique : chromatographie (HPLC, CPG)

* Expertise statistique (plan d'expériences, traitement de séries de données,...)

* Compétence en biologie moléculaire (notamment PCR)

* Expertise en recherche d'informations scientifiques (Bases de données, Web profond,...). Veille scientifique et technologique. Intelligence économique



La formation tout au long de sa vie... Un plaisir à faire partager !

Depuis février 2004 : Intervenante dans le DU de techniques de laboratoire de chimie (Service de Formation Continue de l'Université de Strasbourg)

Mise en place, réalisation de TP de chimie générale

Introduction aux méthodes chromatographiques (cours théoriques et TP)

Approfondissement des principes de la séparation chromatographique en HPLC et CPG (cours théoriques et TP)



Impliquée dans l'évaluation d'étudiants en formation initiale !

Depuis 2008 : Membre des jurys de sélection des étudiants dans le Département Information - Communication (Université de Strasbourg)pour l’entrée en licence MIDEN (Médiation de l’Information et du Document dans les Environnements Numériques)



Mes compétences :

Recherche

HPLC

Chromatographie

Documentation

CPG

Veille

Innovation

Documentaliste