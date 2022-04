Brigitte PETIT-BOUDROT

Namasté,



"Le plaisir se ramasse, la joie se cueille, et le bonheur se cultive" - Bouddha



« Pour comprendre la nature, il faut l'aimer, et pour l'aimer, il faut être initié à son langage. »

Citation de Jules Claretie ; La libre parole (1868)



« La véritable sagesse consiste à ne pas s'écarter de la nature, mais à mouler notre conduite sur ses lois et son modèle » - Sénèque



La nature, les plantes, la vie. Pourquoi ? Parce que "c'est ma religion" depuis toujours !



Je viens juste de terminer ma formation en herboristerie et j'attends la remise de ma certification, en janvier prochain, afin de pouvoir me "proclamer" officiellement phytologue herboriste.



J'ai le projet de créer mon entreprise à court terme et je rassemble, à cet effet, toutes les pièces du puzzle ;-)



Je dispose d'un potentiel certain et ni l'inconnu ni l'incertitude ne me font peur car mes facultés d'adaptation me facilitent grandement la tâche.



Proactivité, empathie, ténacité et sens pratique me définissent assez bien mais pas que...

Mon flagrant délice : Le Bonheur :-) La foi m'anime et, je suis adepte de :" Nos pensées font la réalité".

"Reste lumineuse" dixit un ami :-)



J'attache beaucoup d'importance à l'éthique, à la vie et, le sens de la mission demeure essentiel pour moi !!!



La performance est directement liée au bien-être ! L'oublier c'est se priver de la richesse dans tous les sens du terme !



Ma seconde vie professionnelle est en marche ! Je suis sur mon chemin !

« Une fois que vous vous rendez compte que le chemin est le but et que vous êtes toujours sur le chemin, pour ne pas atteindre un but, mais pour apprécier sa beauté et sa sagesse, la vie cesse d'être une tâche et devient naturelle et simple, une extase en elle-même. » Sri Nisargadatta Maharaj





Au plaisir d'échanger et de se rencontrer



Bien à vous

Brigitte

http://www.doyoubuzz.com/brigitte-petit



Mes compétences :

Communication

Conseil

NTIC Nouvelles Technologies de l'Information

Médiation

Mise en relation

Relations humaines

Réseaux sociaux

Management

Accompagnement

Formation

Service

Plantes médicinales

Herboristerie

Botanique

Ecologie

Phytologue

Apporteuse de bonheur