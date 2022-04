Brigitte PIPLARD

Conseils à valeur ajoutée aux dirigeants,

Collaboration avec les financiers,

Conseils et assistance aux opérationnels,

Gestion juridique de portefeuilles de sociétés,

Optimisation des schémas juridiques et financiers,

Connaissances en comptabilité et fiscalité,

Gouvernance: diagnostic, prévention et gestion des risques légaux, responsabilité des mandataires sociaux,

Conventions particulières, protocoles,

Contentieux: diagnostic et prévention des pré-contentieux avec les opérationnels, stratégie et action avec les décisionnaires.





Mes compétences :

Droit des Sociétés

Droit des Affaires

Gouvernance

Connaissances en comptabilité et fiscalité