Brigitte POUILLOT

Issue de l’enseignement supérieur en école hôtelière et après un parcours au sein du groupe Accor en hôtellerie traditionnelle, j’ai occupé des postes de Direction d’Exploitation pendant plusieurs années : que ce soit en résidences de tourisme et villages vacances**** ou en hôtel***,

Ayant toujours eu une grande autonomie d’action, j’ai géré des centres de profits où j’ai pu mettre ma créativité au service de la qualité des prestations, m’impliquer dans la satisfaction et la fidélisation des clients et développer la commercialisation pour optimiser le chiffre d’affaire.

Je suis dynamique, rigoureuse, disponible et motivée : mais j'ai surtout l'amour de mon métier.



Mes compétences :

Méthode HACCP

Yield management

Animatrice sur les risques Professionnels et

Normes ISO 9001