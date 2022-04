.Mouleur pour les musées Nationaux

le Silène oeuvre de Praxitèle pour la ville de Rome ..( à la gare de Narbonne )

Trois, gréco-romaines 2 metres (parc des expo à Narbonne)

, Bornes milliaires de Domitius et d'Aquitaine (av de la mer) ancre rond point du théatre

StCressent, St Jacques de Compostelle, St Sébastien 4m de hauteur création métal et résine pour la ville, CES Georges Brassens création de nombreux Bas relief nid d'abeille , Ste Léocadie pour Tolède, St Paul-Serge, Autel du XVII°siècle , bas relief en feuille d'or (5mx1m)



Sculpteur-modeleur ;BRIGEY

1991 : selectionnée parmi 10 designers français à la Biennale de la Plasturgie en Lorraine à Metz.

1993 appartient au Fond Régional d'Art Vif...(bas-relief en résine , Hotel de région à Montpellier ( 3mx2)

1993;Expo de groupe au Grand Palais Paris, et de très nombreuses expositions.....



Designer ;

18 salons "Maison et Objet" à Paris, avec nombreuses créations sélectionnées par le bureau de Style Nelly Rodi. sous les marques CREATIONS BRIGITTE PRIVAT- ILONA - LA MER QUI DANSE. (15 salariés dans la Sarl BS Ateliers que j'ai fondée en 1993 chez moi jusqu'en 2002 en usine en zone industrielle à Montredon des Corbières).

J'ai conçu de très nombreux accessoires- déco pour la maison en résine, aux couleurs gourmandes, à l'aspect mat, satiné, brillant... ou façon pierre avec des pigments ou des patines...

Nombreux clients ; boutiques, Grands magasins, Galeries, Parfumeurs, Haute Couture, objets promotionnels , agences de communication...

j'ai designé pour IKEA des accessoires de rideaux en résine colorée

Leroy Merlin, La Redoute, les 3 Suisses, Bon Marché, Galeries Lafayette, BHV boutons de meuble, FLY crochets adhesifs

Pier- Import Etat Unis ; des porte savon

VPC au Japon cadre photo

Pour Ted Lapidus des présentoir en forme de rocher avec 4 produits empreignés,

Yves Rocher des porte savon en forme de feuille

Rochas des roses résinées

Prototype et des oeuvres uniques pour défilés de mode, concerts, théâtre, cinéma...

Galerie ABC New-York des paravents en résine et plexi.....



L'Indépendant- Journaliste ;Henri Fabre-Article du Salon des Indépendants Paris 1993.



Exister c'est rêver



S'il est une volonté ancrée en Brigitte Privat, c'est bien celle, délibérée, d'arracher, de reprendre ou de voler quelque chose à la terre, comme s'il s'agissait de la prolonger pour les autres ou de se prolonger en elle avant de s'y fondre un jour.

L'Oeuvre de Brigitte Privat témoigne en effet d'un besoin quasi tectonique : favoriser la transmutation de la matière animée ou supposée telle . Car si la vie existe, n'est-elle pas forcément partout ?

Après les Beaux Arts cette artiste a mis le cap de la création sur la terre de son enfance, au bord de la Méditerranée que les Corbières ont longtemps cloisonnée pour les Audois et pour les Catalans et qu'il ne faut découvrir que sous les lumières de la tramontane.

De Brigitte Privat, la critique a pu parler d'alchimie. Qui sait ?

Dans son acharnement à traquer la nature, autant pour la maîtriser que pour la réinventer à sa mesure - sans doute faut-il voir la quête de tous ceux, qu'ils l'expriment ou l'enfouissent, qui éprouvent un jour, soudain mais à jamais, leur sentiments d'appartenance au monde physique.

Les sculptures de Brigitte Privat témoignent bien d'une poursuite de la vie que Jules Supervielle traduisait si joliment devant les sculptures d'un autre artiste, aujourd'hui disparu, Apel les Fenosa : "Sur les lèvres des statues frémit une invisible abeille".

Donner la vie, du moins l'alimenter, retrouver quelques-unes de ces traces dans la formidable effervescence qui précède et qui suit tous les "big-bang" de toutes les créations...

C'est dire combien est ambitieuse la démarche de Brigitte Privat.









