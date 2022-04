Brigitte QUATREVAUX

Mon professionnalisme, mon autonomie et ma motivation ont été reconnus à différents postes dans les secteurs administratifs, commerciaux et des achats.

Je suis capable de gérer les dossiers de bout en bout, de la demande d’échantillons jusqu’à la livraison des conteneurs.

J’ai occupé le poste d’assistante achats à l’import pendant plus de 9 ans. A ce titre, je devais faire preuve de réactivité et d’efficacité, sans oublier l’utilisation de l’anglais oral et écrit quotidiennement.

Mon but est de donner un nouvel essor à ma vie professionnelle et d’élargir le domaine de mes compétences au sein d’une entreprise ambitieuse et stimulante.



Mes compétences :

Import

Achats

Gestion des dossiers

International

Gestion des stocks

Incoterms

Export

Assistante