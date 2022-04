Bonjour. Pour gagner un efficacité, je me centre désormais sur deux réseaux sociaux : LinkedIn et Google+. Je suis désormais peu présente dans les échanges sur Viadeo. Je vous invite à me contacter via LinkedIn. A bientôt !



Brigitte QUINTON est faciliatrice, coach & scénariste.



Elle a fondé Maille Ethique, réseau collaboratif spécialisé dans les actions de développement de l'intelligence collective au travers de techniques collaboratives : co-développement, facilitation, facilitation graphique et artistique.

Responsable de l'accompagnement du changement dans un grand groupe pharmaceutique, coach et consultante, elle s'est spécialisée dans les techniques collaboratives.



Le CO-DEVELOPPEMENT pour créer une dynamique d'apprentissage et de soutien professionnel entre groupes de pair, chefs d'entreprise, indépendants ou salariés, managers ou opérationnels.



La FACILITATION pour renforcer l'efficacité des actions collectives, créer une dynamiquer et accélérer les prises de décisions.



La FACILITATION GRAPHIQUE ET ARISTIQUE

... car la métaphore est un puissant accélérateur de partages des représentations,

... et parce que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié : elle constitue la clé de nos libertés individuelles et collectives.



Mes compétences :

Codéveloppement méthode Syscodev

Créativité

Leadership

Facilitation

Management

Coaching

Approche systémique