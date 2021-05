Brigitte REBOULLET

Très polyvalente, je fais preuve d'une grande aisance relationnelle. Autonome, méthodique, je sais gérer les priorités et organiser avec efficacité les tâches qui me sont confiées



Habituée aux univers mouvants et exigeants, je recherche de nouveaux défis où je pourrai mettre à profit mon expérience et mon savoir faire.

Internaute passionnée, j'aime la lecture, le chant, la randonnée pédestre et aime faire du bénévolat où je m'implique passionnément..



Mes compétences :

Saisie et classement des documents

Assurer le relationnel avec des partenaires

Gestiion de la trésorerie

Accueil physique et téléphonique

Ciel Paye

Restitution

Microsoft Office

Microsoft Access