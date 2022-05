Nathalie SOULA

Passionnée par le secteur de l'immobilier, je souhaite mettre en avant mes qualités humaines et compétences professionnelles pour faire évoluer ma carrière dans les domaines de la promotion, transaction locative et gestion immobilière.



Dynamique, optimiste et tenace, j'aime prospecter, créer du lien et du réseau, veiller à la satisfaction des gens qui m'entourent.



A mon actif j'ai plus de 20 ans d'expérience salariale et entrepreunariale dans l'assistanat administratif, l'assistanat commercial et la relation clientèle. J'ai également mené à bien une opération immobilière à titre personnel.



Déterminée, je suis à l'écoute de toutes propositions.



Au plaisir de vous rencontrer,

Nathalie



Mes compétences :

Gestion administrative

Prospection de clients

Ciblage prospects

Recouvrement amiable

Téléprospection

Gestion de la relation client