Nathalie SOULAS

1995 : diplômée de l'école des beaux arts de Nantes.

Avec mon (D.N.S.E.P), Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique/ mention très bien/ en poche, j'ai travaillé plusieurs années en indépendante avec des entrepreneurs événementiels, des entreprises de peinture déco et des architectes en décoration événementielle (puy du fou...), artistique, intérieure, et home stager en 2011.



en 2010 c'est le coup de coeur pour la fleur de "crocus sativus".

Petite fleur fragile, sensuelle et conquérante, âgée de plusieurs millénaires, aux vertus médicinales, culinaires, spirituelles et magiques !

Depuis 5 ans, notre safranière sur les terres de Cahan, nous donnent la chance chaque année de récolter l'épice la plus chère et la plus convoitée de la planète : l'OR ROUGE. voir ce lien http://safranbretagne.jimdo.com/ pour plus d'informations.

2012 : prémices d'un projet de création de salles événementielles au domaine de Cahan, manoir du XV ème.

2013 : rencontre avec l'Aloé Vera, plante médicinale par excellence, la plus riche au monde en nutriments!

c'est un fait, depuis plusieurs décennies déjà, les méthodes agricoles, par l'utilisation intensive de pesticides et d'herbicides, les excés d'engrais qui augmentent la vitesse de croissance des plantes et

les techniques de culture intensives, épuisent les sols dont la teneur globale en nutriments diminue dans certaines zones.

Aujourd'hui le problème de la perte de densité nutritionnelle des fruits et légumes commence à être soulevé aux états-unis, au Canada et en Grande-Bretagne.

"En consommant une alimentation saine, avec un apport normal en vitamines et minéraux antioxydants, on diminue de 31% les risques de cancers et de 37% les risques de décès" étude Survimax 1994/2003.

LES NUTRIMENTS C'EST VRAIMENT BON POUR LA SANTE !

et l'ALOES VERA, c'est 75 nutriments dont 12 vitamines, 20 minéraux, 18 acides aminés dont 7 des 8 dits essentiels, les enzymes, les mono et polysaccharides.

Ne nous en privons pas!

2015 : finalisation du projet de lieu de réception au domaine de Cahan

1016 : ouverture















Mes compétences :

Peinture