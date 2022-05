Laetitia QUENDOLO

Je recherche un emploi d'assistante comptable et administrative dans des secteurs et entreprises, qui me laisseraient la chance de mettre en pratique mes acquis et mes compétences.

Je suis également intéressée par le secteur de la Culture: musées, archives, bibliothèques, services culturels, centres de documentation, parcs nationaux, écomusées...



Compétences:

• Maîtrise des travaux courants de comptabilité.

• Recherche, analyse, gestion et valorisation de données, de documents.

• Synthèse documentaire.

• Archivage, classement et gestion des documents.

• Organisation, gestion, manutention et logistique de festivités, de projets.

• Accueil, service et aide aux clients et au public.

• Transmettre un savoir théorique. Apporter une méthode pédagogique.

• Maîtrise de l’Informatique: Traitement de texte et Tableur, Utilisation de bases de données, Utilisation d’Internet.

• Langues : Espagnol (niveau intermédiaire), Anglais (niveau débutant), Italien et Occitan (notions).



Mes compétences :

Archivage

Recherche Analyse Gestion de Données

Synthèse documentaire

Informatique bureautique

Organisation d'évènements

Comptabilité

Pédagogie et communication

Accueil physique et téléphonique

Suivi clients

Administratif

Adaptabilité

Autonomie

Esprit d'équipe