Responsable du département Ressources Humaines de CENTRE AUTO depuis 2011, j'occupe un poste généraliste me permettant de gérer en toute autonomie, absolument tous les domaines des Ressources Humaines.



Mes expériences dans les sociétés Oerlikon Balzers Coating France et Wonderbox-Multipass m’ont permis d’appréhender les missions diverses : gestion du personnel intérimaire, relations sociales, recrutement (stagiaires, employés et cadres), gestion du plan de formation professionnelle, communication interne et gestion administrative; et ce dans un contexte de changement important (plan social).



Par la suite, ayant de bonnes relations avec la structure Oerlikon, j’ai été à nouveau contactée pour la mise en place et la gestion entière d’un nouveau plan de Sauvegarde de l’Emploi concernant une quarantaine de postes, et ce par le biais de la gestion des carrières.





Titulaire à la fois d'un Master Conduite du Changement des Organisations et d'un BTS Comptabilité Gestion, je fais bénéficier de mes compétences RH, mais également en matière de gestion, organisation, comptabilité, administration....



Très organisée, j’ai un réel sens du service et je sais faire preuve de discrétion et de rigueur. Motivée et sérieuse, je sais faire profiter de mes compétences techniques et de mes qualités personnelles (polyvalence, autonomie…).



Le poste que j'occupe actuellement me permet de m'épanouir professionnellement et de valoriser mes compétences au quotidien, toutefois ambitieuse, je sais étudier les opportunités qui se présentent.



Brigitte REMY



Mes compétences :

Comptabilité

Polyvalence

Ressources humaines

Droit social

Adaptabilité

Formation