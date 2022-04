Brigitte REYNIER

Dynamique, rigoureuse, motivée, ce sont des termes que tout le monde utilise pour trouver un emploi, ce qui est également mon cas, mais aussi :



Je suis une personne qui souhaite partager, écouter, manager.



Avoir une attitude positive, car chaque problème à une solution il faut juste prendre du recul pour gérer les situations délicates.



Je peux m'adapter du poste de d'assistante, jusqu'à celui de directrice en passant par un emploi dans la qualité avec certification ou accréditation.



De plus, Je suis dans la région et souhaite reprendre une activité rapidement.



Alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez des possibilités de job.



Mes compétences :

Budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Audit

Normes Qualité

Assistante

Management opérationnel

Recrutement

Gestion de la qualité