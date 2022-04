Brigitte RIBEYROLLE

Bonjour,



Bienvenue sur mon profil.



Je cherche à échanger sur les pratiques de formateur pour adultes, notamment sur le champ du e-learning.



J'exerce le métier de formateur pour adultes depuis plus de 20 ans. J'ai débuté à l'aide de quelques formations de formateurs suivies dans des organismes de formations privés. Celles-ci m'ont permis d'outiller ma pratique (construire une progression pédagogique, formuler des objectifs professionnels, pédagogiques, rédiger des déroulés pédagogiques, utiliser les méthodes pédagogiques appropriées, savoir choisir les outils pédagogiques adaptés...)



Puis, j'ai ressenti le besoin de me professionnaliser sur le plan de la relation pédagogique en passant un Diplôme Universitaire de Formation pour Adultes en 1999. Le travail réalisé pendant ce DU a grandement éclairé ma pratique professionnelle en la reliant aux apports notionnels issus, notamment, de la psycho sociologie et des grands courants pédagogiques.



Mon métier a évolué au sein de mon entreprise, car nous intégrons, à présent, les NTIC en formation d'adultes pour construire toute ou partie d'une formation en modalité e-learning. J'ai été formée à la conception de formation en e-learning en 2010.



Enfin, je viens de commencer une démarche de VAE dans le but d'obtenir un master "développement des compétences en formation d'adultes - Parcours : ingéniérie pédagogique en formation des adultes". Ce diplôme me permettra de valider une longue expérience dans ce métier que je trouve si riche sur le plan humain et intellectuel et si diversifié.







Mes compétences :

Formation professionnelle