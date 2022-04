Brigitte RICARD

En possession d'un Diplôme d'Etat de Docteur en Pharmacie de l'Université de Nantes et d'un Doctorat d'Université en Biochimie de l'Université Paris V, j'ai passé plusieurs années en laboratoire hospitalier et de Faculté en tant que Biologiste hospitalier et en tant que chercheur Universitaire pour l'étude approfondie de certaines glycoprotéines. en 1998, j'ai effectué un transfert de compétences vers le milieu industriel dans les domaines du Marketing technique et scientifique et ensuite logiquement vers la Vente où j'ai passé huit ans dans l'Industrie du Diagnostic in Vitro .

Fin 2005, une rencontre déterminante avec la Directrice Europe de PeproTech me fait participer au développement du Bureau France de cette Société de Biotechnologie américaine PeproTech, consacrée à la production de cytokines et facteurs de croissance recombinants .Engagée d'abord comme responsable des ventes pour développer le chiffre d'affaire sur le territoire, J'y ai la responsabilité aujourd'hui de diriger le bureau France et de manager une équipe dédiée à une clientèle travaillant pour la Recherche Médicale académique et privée.

Après deux années de positionnement, nous avons pu nous imposer parmi les leaders dans cette discipline, notre mission étant d'être toujours très présents pour nos clients et de continuer à évoluer.



