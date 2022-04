Brigitte RIZZO

Assistante sociale du travail indépendante depuis 1994, après 15 ans de salariat dans un grand groupe français, j'ai créé une sarl Service Social Conseil . Mon service comprend actuellement une quinzaine d'assistantes sociales qui interviennent dans des entreprises, des associations, des cliniques, des services de santé au travail, de la région PACA et Languedoc Roussillon. nous sommes un appui technique pour les DRH, les instances représentatives du personnel et les médecins du travail. Nous participons activement à la RSE des entreprises. Nous sommes le lien humain entre les dirigeants d'entreprises, les salariés et les partenaires internes et extérieurs de l'entreprise. Cet appui technique et ce lien humain se caractérisent, notamment, par des actions concrètes auprès de tous les acteurs dont le but est d'améliorer les performances de l'entreprise grâce à des conditions de travail optimales pour tous. Envie d'en savoir plus sur notre méthodologie ? Contactez-moi !



Mes compétences :

Force de proposition

Accompagnement RH

Formation continue

Adaptabilité

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Accompagnement social

Accompagnement au changement

Analyse des besoins