Brigitte ROBIN

Arta Walldeco crée des décors muraux sur mesure destinés à personnaliser les espaces résidentiels ou tertiaires. Ces décors, juste un lé ou tout un mur, peuvent être imprimés sur un grand choix de supports selon l'effet recherché et les contraintes budgétaires.

Je suis en mesure de répondre à toute demande appuyée par des fournisseurs de qualité.



Je souhaite développer une collaboration avec des décorateurs, architectes d'intérieur, des agenceurs, des promoteurs.



Décors muraux : http://www.arta-walldeco.com/ - Design graphique : http://www.arta-graphica.com



Créatrice passionnée par la décoration et le design, j'ai une expérience significative technico-artistique en publicité et édition dans les domaines du luxe (Dior) et de la santé-beauté (Euro-RSCG).



Forte de mon savoir-faire dans les arts graphiques et de mon expérience professionnelle (Arta Graphica) dans la communication d’un groupe international de l’agencement intérieur résidentiel et tertiaire, j'ai mis à profit mon talent graphique, ma passion de l'image et mes connaissances techniques pour développer Arta WallDeco.





MON PARCOURS



Graphiste de formation, Ecole d'Arts Appliqués de la rue Cler, Paris (cursus de 4 ans) suivie de l'Ecole Supérieure de Publicité.

