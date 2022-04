Brigitte ROLLOT

Vous êtes une Petite Entreprise et devez faire face à une multitude de tâches variées consommatrices de temps, mais qui se révèlent cependant indispensables à la bonne marche de votre société et à la réalisation de vos objectifs.



Je vous propose mon expérience et mon expertise dans les domaines suivants :



- Commerciale sédentaire : réponse aux appels clients, cotations et relances

- ADV : gestion des commandes et suivi des livraisons, facturation et suivi des paiements,

- Trésorerie : gestion des règlements clients et fournisseurs, relations avec les banques,

- Administratif et Achats : gestion des fournitures, des contrats, coordination avec le cabinet comptable.



Rigoureuse, organisée, réactive et intuitive, je dispose d’un excellent relationnel et d’une bonne aisance au téléphone. Ma disponibilité, mon autonomie et mon sens des responsabilités et des priorités sont des qualités que je mettrai à votre service, car elles sont essentielles à votre succès



Je parle couramment anglais et ai une bonne pratique du pack Office et de SAP.



Mes compétences :

Achats

ADV

Anglais

Anglais courant

Assistante commerciale

Commerciale

Electronique

Grands comptes

Manager

Négociation

OEM

Office Manager

Vente