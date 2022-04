Brigitte ROSINE POUHER

Chimiste de formation, spécialisée en management QHSE et ingénieur depuis le 26 novembre 2015.



Mes expériences au sein:

- du laboratoire de contrôle Qualité de STRUCTIL SAFRAN ,

- du service Qualité de TRAMEC AERO,

- du service QHSE de COLAS Mayotte composée de trois secteurs (BTP,Génie électrique, Bois / Métal) et

- du projet de refonte de la boucle HTA de l'arsenal de Cherbourg,

- du service Qualité de HAG'TECH,

- du service Qualité du NAVTIS,

- du service HSE de la Tannerie de Périers ,

m'ont permis d'appréhender l'importance de l'organisation et de la préparation des travaux (sûreté travaux et programme de qualifications) ainsi que la nécessité de fédérer afin d'installer un management QHSE pérenne et en constante évolution.



Mes stages au sein :

- de ALPINE RENAULT

- du laboratoire d'essais DVI LABO

- de Flexifrance

- du service SMQE de SCA TISSUE France

ont favorisé l'enrichissement de mes compétences en gestion de projet et résolution de problèmes.



Rigoureuse, organisée, force de propositions, je suis prête à relever de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Secourisme